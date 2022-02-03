İzmir'de 'ByLock' operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 2 Şubat tarihinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8' i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği belertildi.