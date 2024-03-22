İzmir'de babasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Çocukluğumdan beri şiddet gördüm

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Olay, 15 Nisan 2022'de Güzelbahçe ilçesindeki 'Ayfer Abla' isimli balık restoranında meydana geldi. Devrim Gürkan, babası Haşmet Gürkan'ı sahibi olduğu balık restoranında 28 yerinden bıçakladı. Daha sonra polis merkezine giden Devrim Gürkan, çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını belirtip, cinayeti anlattı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Gürkan, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturmada sanık Gürkan hakkında 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

Tutuklu sanık Devrim Gürkan, bugün 6'ıncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen Gürkan, "Çocukluğumdan beri şiddet gördüm. Günde 16 saat çalıştırıldım. Eğitim hayatımla, çocukluğumla oynadılar. Başarılı bir öğrenciydim. Yüksek not almama rağmen okuldan alındım. Beni karaladılar. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" dedi.

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Haşmet Gürkan'ın ağabeyi Mustafa Gürkan ise "Sanık bize iftira atmaktadır, yalan söylemektedir" dedi. Mahkeme heyeti, akıl sağlığı raporunun beklenmesi, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Diğer yandan oğlunu cinayete azmettirdiği şüphesi ve suça ortak oldukları iddiasıyla anne A.G. ve kızı E.G. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.