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İzmir'de Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı: Tutuklandı

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#İzmir#Kemalpaşa#Atatürk Anıtı
İzmirde Atatürk Anıtına çirkin saldırı: Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 15:13

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Anıtı'na sprey boyalı saldırıda bulunulmuştu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Y.İ. (16) olduğunu belirlendi. Y.İ. yakalanarak tutuklandı.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk Anıtı'nın rölyefi İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül gecesi, sprey boyalı saldırıya uğradı. Anıtın duvarlarına 'Boş yapma Atatürk' ve hakaret içerikli sözler yazılırken, rölyefteki Atatürk kabartmasının yüzü de kırmızı boya ile boyandı. Anıttaki Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır", "Bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece; ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir" sözleri ise siyah boya ile karalandı.

İzmirde Atatürk Anıtına çirkin saldırı: Tutuklandı

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Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri de anıttaki boyaları temizledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Y.İ. olduğunu belirledi. Y.İ.’nin dün adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Y.İ., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmirde Atatürk Anıtına çirkin saldırı: Tutuklandı

 

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#İzmir#Kemalpaşa#Atatürk Anıtı

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