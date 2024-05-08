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İzmir'de tarihi bina küle döndü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Tarihi Bina
İzmirde tarihi bina küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 01:03

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir bina alevlere teslim oldu. Binanın içerisinde bulunan ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler hızla yayılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer yapılara sıçramasının önü kesildi.

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Yangın saat 22.00 sıralarında Tarihi Basmane semti Akıncı Mahallesi 943 sokakta bulunan tarihi bir binada çıktı.

Edinilen bilgiye göre içerisinde evsiz bir kadının bulunduğu binadan alev ve dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmirde tarihi bina küle döndü

İtfaiye, alevlere müdahale ettiği esnada bina içerisinde bulunan kadın dışarı çıkartıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın ayakta tedavi oldu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İzmirde tarihi bina küle döndü

İzmirde tarihi bina küle döndü

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#İzmir#Konak#Tarihi Bina

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