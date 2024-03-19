×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de aktarma merkezi önünde infaz! 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çetin Ermiş#Silahlı Saldırı
İzmirde aktarma merkezi önünde infaz 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 17:55

İzmir'de, raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Çetin Ermiş (71) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.30 sıralarında Konak ilçesi Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Kurşunları hedefi olan Çetin Ermiş ile 2 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çetin Ermiş#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!