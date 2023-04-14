İzmir'de 5 milyon 755 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ortak çalışmanın ardından 8 Nisan'da operasyon düzenledi.

Ekipler, Buca ilçesinde 3 araç ile Karşıyaka ilçesinde 1 depo ve 1 tütün mamulleri satışı yapan iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 5 milyon 755 bin 600 adet doldurulmuş sigara ile 258 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.