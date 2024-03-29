İzmir'de 3 milyon 459 bin 970 seçmen oy kullanacak

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İzmir Valiliği'nden 31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 10 bin 721 sandıkta, toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ilgili mevzuat doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu kapsamda seçim günü; İl Jandarma Komutanlığı'ndan, 3 bin 706 personel ve 776 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden, 12 bin 339 personel ve 889 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, 232 personel ve 17 araç olmak üzere; toplam 16 bin 277 personel ve bin 682 araç ile seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir" denildi.