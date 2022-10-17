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İzmir’de 2 katlı bina alev alev yandı

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#İzmir#Polis#Yangın
İzmir’de 2 katlı bina alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 04:34

İzmir’in Selçuk ilçesinde iki katlı bina alevlere teslim oldu. Evin içerisinde bulunan 7 kişi evden tahliye edilirken, bina kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan iki katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. Evin çatı katında çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıktığı binada bulunan 7 kişiyi ve yangının çıktığı iki katlı binanın bitişiğinde bulunan binalardaki vatandaşları hızla tahliye etti. Panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonucu söndürülürken, ölü veya yaralının olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi.

POLİS EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE BİNA İÇİNDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

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Alevlere teslim olan binada oturan ailenin oğlu akşam saatlerinde motosiklet kazası geçirdi. Tedavi için İzmir’e nakledilen yaralı oğullarının yanına gelen aile, evde 6 çocuğunu ve onlara bakması için 25 yaşındaki akrabasını bıraktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri, alevler binayı sarmadan evdekileri tahliye etti.

Öte yandan, yangının çıktığı binada incelemelerde bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonra da yangının çıktığı binada oturan aile sakinleri ile görüştü.

polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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#İzmir#Polis#Yangın

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