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İzmir'de 2,2 milyonluk 'kapora' dolandırıcılığına 20 gözaltı; paralara çiçek şekli vermişler

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#İzmir#Polis#Mahkeme
İzmirde 2,2 milyonluk kapora dolandırıcılığına 20 gözaltı; paralara çiçek şekli vermişler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 13:11

İZMİR'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet üzerinden ürün ilanları verip, kapora aldıkları mağdurlara, bunları göndermeyerek 2,2 milyon lira haksız kazanç elde eden ve kurdukları internet siteleri üzerinden ucuz araç sigortası vaadiyle kapora alıp, çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin paraları kutuda gizledikleri ve saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin internet üzerinden ürün ilanları verip, kapora aldıkları mağdurları, bunları göndermeyerek 2,2 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini ve kurdukları internet siteleri üzerinden ucuz araç sigortası vaadiyle kapora alıp, çok sayıda vatandaşı dolandırdıklarını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile yaklaşık 1,2 milyon lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin paraları karton kutuda gizledikleri ve saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü.

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Yapılan incelemede İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaşın, çeşitli alışveriş siteleri ve uygulamalarından satılık koltuk takımı, cep telefonu, çelik kapı, araç, plastik kapak, zeytinyağı, kiralık ev, satılık ev ve satılık alet takımı ilanlarında belirtilen GSM hatları ile irtibat kurduğu belirtildi. Şüphelilerin ise 'kapora' adı altında vatandaştan gelen parayı aldığı ancak ürünü göndermeyip, zarara uğrattıkları tespit edildi.

PİYASA FİYATINDAN DÜŞÜK BEDELLE ARAÇ SİGORTASI VAADİ

Ayrıca araç sigortası yaptırmak isteyenler için şüphelilerin, sigortacılık sektöründe güvenilir sitelerden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç sigorta sitesi kurdukları belirlendi. Sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekleyen şüphelilerin, araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlara piyasa fiyatından daha düşük bedelle teklif sunup, araç sigortasını yaptırma konusunda ikna etikleri ve hesap numaraları verdikleri ortaya çıktı.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin ise sorgularının devam ettiği bildirildi. (DHA)

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#İzmir#Polis#Mahkeme

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