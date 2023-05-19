İzmir'de 19 Mayıs coşkusu

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Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resmi tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından bayraklar göndere çekildi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştirildi. İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri kürsüye çıkarak şiir, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu. Kutlamalar çerçevesinde, denizden yelken, kürek, kano turu gerçekleştirildi. Yelken sporcuları, Karşıyaka'dan Konak'a yelkenle geçerek Vali Köşger'e Türk bayrağı armağan etti. Törende dağcılık sporcularının binadan iniş gösterisi de yer aldı.

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'BUGÜNÜN GENÇLERİ GELECEĞE YÖN VERECEK'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüzü sağlanmış, çarenin ancak millete olduğu kanıtlanmıştır. Gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke kolay elde edilmedi. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içerisinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuz kadar korumak en başta görevlerinizin arasındadır. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk mili mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olan genç fikirler olduğunu bilerek hedef göstermiştir. Sevgili gençler, Sakarya'da, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da da bu milleti dimdik ayakta tutan ve milleti yenilmez yapanın milli ve manevi değer olduğunu unutmamalıyız. Güneş kadar sıcak hislerle, vatan sevgisini pekiştirmeliyiz.

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Gençler olarak bilgimizi attırırken milli ve manevi değerlerimize dört elle daha sıkı tutunmalıyız. Bugünün gençleri sporla, sanatla, bilimle yarınları değiştirecek, geleceğe yön verecek. İçinde bulunduğumuz yüzyılı yükseltecek olan sizlersiniz. Büyük Türk milletinin bağımsızlığı için millet ve toprak bütünlüğü için Ata'larının Türk gençliğine güvenmekle ne kadar haklı olduğunu ortaya koyan temiz, çalışkan vatansever, onurlu gençlerle gurur duyuyoruz. Gençler, bizler tekiz, beraberiz." (DHA)