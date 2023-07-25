İzmir'de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz şiddet! Başına silah dayayıp öldüresiye dövdüler

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Olay, 5 Temmuz akşam saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Resul A., kuzeni Kamuran A. ile yolda yürüdüğü esnada motosikletle yoldan geçen kendi yaş grubundaki P.G. ve R.G. ile tartıştı. Laf atma yüzünden çıktığı iddia edilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, iki taraf da ayrıldı. Daha sonra Resul'un ağabeyi, telefonla arayarak kavga ettiği çocukların büyüklerinin kendisini aradığını söyledi ve güvende olması için Resul'ü kuzenlerinin işlettiği kıraathaneye çağırdı.

KIRAATHANEDE DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ağabeyinin kendisini çağırması üzerine kıraathaneye giden Resul A., burada kendisini bekleyen yaklaşık 10 kişilik grubu görünce neye uğradığını şaşırdı. Otomobilden inen 35 - 40 yaşlarında kişiler tarafından darbedildiğini söyleyen Resul A., kendisine saldıranlardan 2 kişinin de silah çektiğini, kafasına dayadıklarını ve silah kabzasıyla kafasına vurularak dövüldüğünü iddia etti. Kıraathanedeki saldırı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntüde darp ve silah çekme anı yer aldı.

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ŞÜPHELİLER SERBEST

Kendisi ve kuzenlerinin saldırıya uğramasının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Resul A., kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu. Kavga ettiği P.G. ve R.G.'nin babası olan Ü.G. ile, yine Ü.G.'nin tanıdıkları tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Resul A., şüphelilerden şikayetçi olurken, şüpheliler sevk edildikleri savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SİLAHIN MERMİSİNİ NAMLUYA VERİP, KAFAMA DAYADILAR"

Yaşadığı kabus gibi anları anlatan 17 yaşındaki Resul A., "Kuzenimle birlikte yürüyüş yaparken daha önce tanımadığımız 2 kişi motosikletle yanımızdan geçerken bize sataştı. Sonra biz de cevap verince indiler ve kavga çıktı. Çevredekiler bizi ayırdı ve onlar da motosikletlerine binip gittiler. Sonra ağabeyim beni arayıp kiminle kavga ettiğimi sordu ve beni güvende olmam için kuzenimin işlettiği kıraathaneye çağırdı. Ben oraya gittiğimde 2 otomobil vardı kıraathanenin önünde. Muhtemelen oranın boşalmasını beklemişler. Oraya gittiğimde kıraathaneyi işleten kuzenime beni soruyorlardı. Bana 'Resul sen misin?' diye sordular ve sonra arabadan inen, bizim daha önceden kavga ettiğimiz çocuklar da bizi işaret etti. Ondan sonra o kişiler silahlarını çekerek bizim üstümüze geldiler. Kuzenimle beni darbettiler ve silahı kafamıza dayadılar. Ben yere düşünce tekme, yumruk ve sandalyeyle vurup yaraladılar. Silahın mermisini namluya verip, kafama dayayıp sıkmakla tehdit etti. Daha sonra silahla kafama vurdular" dedi.

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"YARIN DA AYNI ŞEKİLDE SALDIRABİLİRLER"

Şüphelilerin serbest kalmalarından dolayı endişeli olduğunu söyleyen Resul A., "Bizi dövdükten sonra arabalara binip ayrıldılar. 35-40 yaşlarında adamlardı beni darbedenler. Ben kanlar içerisinde kaldım ve hemen hastaneye gidip tedavi oldum. 6 saat gözetim altında kaldıktan sonra darp raporu alıp o kişilerden şikayetçi oldum. Jandarma ifadeleri aldıktan sonra dosyayı savcılığa sevk etmiş ve bunlar serbest kalmış, tutuksuz yargılanıyorlar. Dün bana bunu yapanlar yarın da aynı şekilde saldırabilirler. Bu adamlar rahat rahat dolaşabiliyorlar, bunların tutuklanmalarını istiyorum. Dışarı çıkınca bana saldırabileceklerinden korkuyorum" açıklamasında bulundu.