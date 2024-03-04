İzmir’de 120 dakika ücretsiz aktarma teklifi, yeniden teknik kurulda görüşülecek

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ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş., İZDENİZ, İZTAŞIT ve İZBAN işletmelerinden oluşan entegre toplu ulaşımda, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde yapılacak aktarmalardan ücret alınmamasını öngören düzenleme teklifi, olağanüstü toplanan UKOME Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Geçen hafta UKOME Teknik Kurulu’nun oybirliğiyle verdiği onay sonrası olağanüstü genel kurul gündemine alınan teklife, İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri onay verdi. Teklif, merkezi idareyi temsil eden kurum temsilcilerinin ret oylarıyla kabul edilmedi. Olumsuz oy veren üyeler, teklifin bir kez daha teknik kurulda görüşülmesi yönünde şerh koydu.Teklifin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla UKOME Teknik Kurulu’na getirileceği belirtildi.