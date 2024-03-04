×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de 120 dakika ücretsiz aktarma teklifi, yeniden teknik kurulda görüşülecek

Güncelleme Tarihi:

#UKOME#İZULAŞ#İZBAN
İzmir’de 120 dakika ücretsiz aktarma teklifi, yeniden teknik kurulda görüşülecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 20:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ’Toplu Ulaşımda 120 Dakika Ücretsiz Aktarma Uygulaması’na ilişkin teklif, olağanüstü toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nda görüşüldü. Merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşlar oyları ile teklifin bir kez daha teknik kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Haberin Devamı

ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş., İZDENİZ, İZTAŞIT ve İZBAN işletmelerinden oluşan entegre toplu ulaşımda, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde yapılacak aktarmalardan ücret alınmamasını öngören düzenleme teklifi, olağanüstü toplanan UKOME Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Geçen hafta UKOME Teknik Kurulu’nun oybirliğiyle verdiği onay sonrası olağanüstü genel kurul gündemine alınan teklife, İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri onay verdi. Teklif, merkezi idareyi temsil eden kurum temsilcilerinin ret oylarıyla kabul edilmedi. Olumsuz oy veren üyeler, teklifin bir kez daha teknik kurulda görüşülmesi yönünde şerh koydu.Teklifin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla UKOME Teknik Kurulu’na getirileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UKOME#İZULAŞ#İZBAN

BAKMADAN GEÇME!