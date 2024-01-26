×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 11 köpek zehirlenerek öldürüldü! Soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çiğli#Köpek
İzmirde 11 köpek zehirlenerek öldürüldü Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 10:24

İzmir’in Çiğli ilçesinde, farklı noktalarda zehirlenmiş olarak bulunan 13 sokak köpeğinden 11’i öldü, 2'si ise tedaviye alındı. Hayvanseverler, bölgede daha fazla köpeğin zehirlenmiş olabileceğinden endişeleniyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Ataşehir Mahallesi’nde oturan Merve Çınar (34), 23 Ocak'ta evinden çıktığı sırada 8211/7 Sokak'ta sahiplenip, beslediği ‘Çorap’ isimli köpeği yol kenarında ağzı köpükler içinde yerde yatarken buldu. Yerde pembe renkli bir mama gören Çınar, beslediği köpeği Çorap'ın bunu yiyerek zehirlenmiş olabileceğinden şüphelendi. Bu sırada komşusu Yiğit Koçtürk de Çınar’ın yanına gelerek, mahalledeki bir parkta 2 köpeğin daha aynı durumda olduğunu söyledi. Olay üzerine polise ihbarda bulunan Çınar ve komşuları, mahallede bulunan diğer köpekleri aramaya başladı.

ZEHİRLENEN KÖPEKLERİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

İlçedeki bir hastanenin önünde 3 köpek daha zehirlenmiş olarak bulundu. Çınar ve beraberindeki hayvanseverler yanlarında getirdikleri çiğ yumurta ile zehirlenen köpekleri kusturmaya çalıştı. Mahallenin çeşitli yerlerinde 7 köpeği daha zehirlenmiş halde bulan vatandaşlar, Çiğli Belediyesi'ne ihbarda bulundu.

Haberin Devamı

Zehirlenen 13 köpekten 11'i ölürken, 2 köpek Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alındı. Köpeklerin tedavisinin sürerken, mahalleli bölgede daha fazla köpeğin zehirlenmiş olabileceğinden endişeleniyor. Çınar, köpekleri zehirleyenlerin kişi ya da kişilerin bulunması için polise şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çiğli#Köpek

BAKMADAN GEÇME!