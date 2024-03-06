İzmir Valisi Süleyman Elban: İki ayda 11 suç örgütü çökertildi

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İzmir Valiliği'nde bugün saat 10.00'da düzenlenen toplantıda, kentin 2 aylık dönemine ilişkin, güvenlik ve asayiş konularına ait istatistik verileri paylaşıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın başkanlığındaki toplantıya; İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç katıldı.Kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Vali Süleyman Elban, bu yılın ilk 2 aylık döneminde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin narkotik suçlarla ilgili yaptıkları çalışmaları hakkında verileri paylaştı. Vali Elban, "4 bin 880 olay olmuş, 5 bin 786 kişi gözaltına alınmış. Geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 24.97 gözaltı sayısında ise yüzde 18.61 artış meydana geldi" dedi.

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"1 MİLYON 16 BİN 504 ARAÇ KONTROL EDİLDİ"

Trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili bakanlığın ciddi çalışma yürüttüğünü hatırlatan Vali Elban, "İzmir'de de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ocak ve şubat aylarında 1 milyon 16 bin 504 araç kontrol edildi. 223 bin 34 araca işlem yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre, kontrol edilen araç sayısında yüzde 2.48, işlem yapılan araç sayısında ise yüzde 61.10 artış oldu" diye konuştu.

"319 TEKNEYE İŞLEM YAPILDI"

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bu yılın ilk 2 ayında 1667 tekneyi kontrol ettiğini belirten Vali Elban, 319 tekneye ise işlem yapıldığını söyledi. Geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen tekne sayısında yüzde 27.15, işlem yapılan tekne sayısında ise yüzde 37.50 artış görüldüğünü kaydetti.

"11 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

Kentte bu yılın ilk ay ayında toplam 11 suç örgütünün çökertildiğini açıklayan Vali Elban, "Özellikle 7-8 ayda yürütülen yoğun çalışmalarla çökertilecek suç örgütü neredeyse kalmadı. Bitme noktasına geldiğini büyük bir memnuniyetle de ifade ederim" dedi. Bu yılın ilk 2 ayında çeşitli suçlardan aranan 13 bin 444 kişin yakalandığına dikkati çeken Vali Süleyman Elban, şöyle devam etti:

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"Bunların içerisinde 5 yıl ve üzeri mahkumiyeti bulunan 507 kişi var. Geçen yılın aynı dönemine göre, yakalanan şahıs sayısında yüzde 21.13, 5 yıl ve üzeri mahkumiyeti bulunan kişi sayısında yüzde 71,28 artış var. Ayrıca yakalanan tabanca 759, tüfek 178, uzun namlulu silah 4, kurusıkı tabanca 63, kesici delici alet 407, fişek ise 1596 oldu.".Bu yılın ilk 2 ayındaki diğer istatistik verilerini paylayan Vali Elban, "Geçen yıla göre hırsızlıkta yüzde 46.9, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 47.44, oto hırsızlığında yüzde 76.92, otodan hırsızlıkta yüzde 61.70, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 63.87, yankesicilikte yüzde 69,92, açıktan hırsızlıkta yüzde 52,14 azalma var. 2023'ün ilk iki ayında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 180 bin arama oldu. Bu yıl aynı döneminde 190 bin arama gerçekleşti" dedi. Güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat vatandaşın huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için görev başında olduğunu belirten Vali Elban, "Hem seçimlerin hem de seçim çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi için arkadaşlarımız yoğun tedbir alırken, diğer taraftan da güvenlik çalışmalarına ara vermeden çalışıyor" dedi.