İzmir Valisi Köşger'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - "Genel durumum iyidir. Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz"
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını, bugün sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.
Bugün itibarıyla evde karantina ve tedavi sürecinin başladığını aktaran Köşger, "Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.
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