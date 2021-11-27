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İzmir Valiliği’nden ’şiddet’ uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama

#İzmir#Polis#Şiddet
İzmir Valiliği’nden ’şiddet’ uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama

İzmir’in Buca ilçesinde, kimlik kontrolü yapan polis memuruyla vatandaş arasında başlayan gerginlik, arbedeye dönüştü. Çevredekilerce görüntülenen olay sosyal medyaya da yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Valilik, polislerle ilgili yaptığı açıklamada, orantısız güç kullanan polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını, vatandaşa tekme savuran bir polis memurunun ise görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

 

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Olay, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Şerife Bacı Meslek Lisesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri, okul önü ve çevresinde şüpheli vatandaşlara yönelik kontrol başlattı. Bu sırada bir vatandaşla polis arasında, kimlik kontrolü yapılması nedeniyle gerginlik yaşandı. Ardından olay, büyüyerek arbedeye dönüştü. O anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde polis ile vatandaş arasında itiş- kakış, sonrasında ise tekme ve yumruklu kavga yer aldı. Kavgada, vatandaşın yanındaki yakını olan ve annesi olduğu iddia edilen bir kadın da darbedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Öte yandan, olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye neden oldu. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, 1 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılırken, 1 polis de görevden uzaklaştırıldı.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

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İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Okul çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet edip, bir polisimizi darp etmiştir. Polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

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#İzmir#Polis#Şiddet

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