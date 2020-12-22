İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Instagram yarışmasında kazananlar belli oldu

129 yıldır Türkiye’nin siyasi ve ekonomik hayatına tanıklık eden nadir kurumlardan olan İzmir Ticaret Borsası’nın, @izmirticaretborsasi adresli Instagram hesabı üzerinden, 01 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında Toprak ve Çocuk temasıyla ve ‘Doğayı Koruma Fotoğraf’, ‘Tarımsal Üretim Fotoğraf’, ‘Sağlıklı Beslenme Fotoğraf’ olmak üzere toplam üç ayrı kategoride düzenlediği Instagram Fotoğraf Yarışması (#itbyarisma20) sonuçlandı.

İzmir Ticaret Borsası tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada ‘Doğayı Koruma Fotoğraf’ kategorisinde Meriç Aktar (@mericaktar), ‘Tarımsal Üretim Fotoğraf’ kategorisinde Ufuk Turpcan (@ufukturpcan), ‘Sağlıklı Beslenme Fotoğraf’ kategorisinde ise Meral Yazıcıoğlu Yeşilçiçek (@meral_ysl) birinciliğe hak kazandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya 2017 yılından bu yana İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda yürütülen Toprak ve Çocuk Programı’nın temasına uygun fotoğraflarla yoğun katılımın sağlandığını belirterek, “Tarihi Borsa Sarayımızı konu alan ilk Instagram yarışmamızla başladığımız yolculukta sırasıyla bölgemiz ekonomisi için stratejik önem taşıyan üzüm ve incir, doğanın mucizesi pamuk ve doğanın hediyesi zeytin-zeytinyağı ile geçtiğimiz yıl bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip hayvancılık sektörünü konu aldığımız “Çiftlikten Instagram’a” yarışmalarımız büyük ilgi görmüştü. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz yarışmamızın ana temasını ‘Toprak ve Çocuk’ olarak belirledik… ‘Gelecek Toprakta, Toprağımız Emin Ellerde’ sloganıyla hayata geçen program ile geleceğimiz olan çocuklarımıza; toprağın, tarımın ve tarım ürünlerinin tanıtılması, sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazandırılması, tarımsal üretim ve sürdürülebilir çevrenin öneminin anlatılması amacıyla bir dizi çalışma yürüttüğümüz programımıza dair özel kategoriler altında düzenlenen yarışma kapsamında birbirinden güzel fotoğraflar yüklendi. Önümüzdeki yıllarda da değişik ürünler ve kategorilerle ilgi gören ve her yaştan Instagram kullanıcısının katılım gösterdiği yarışmamızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sosyal medya çağında yaşadığımıza vurgu yapan Kestelli, “İnternet, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını konu alan istatistiki veriler, bizlere, mobilize olma durumunun üretimden pazarlamaya kadar pek çok köklü alışkanlığı kalıcı olarak değiştirdiğini gösteriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte dijital platformları her zamankinden çok kullanıyoruz. Borsamız da bir yandan Türkiye’ye örnek olmuş geleneklerini yaşatırken bir yandan da dijital çağı yakalayan projeler geliştiriyor ve bunları hayata geçiriyor. Bu sayede günümüzde önemli bir varoluş mecrası olan sosyal medyayı da etkin şekilde kullanmayı hedefliyor” diye konuştu.

Kestelli, “Yarışma ile ilgili Facebook ve Instagram kanallarında yapılan reklam çalışmamız toplamda 11 milyon 207 bin 640 kez yayınlandı. Yarışma duyurusu, sosyal medya yoluyla 7 milyon 95 bin 682 kişiye erişti. 9 bin 382 kişi tıklayarak www.itb.org.tr adresli web sitesinde yer alan yarışma sayfamıza yönlendi. Yarışmaya bin 507 eser yüklendi. Şartnameye uygunluk gösteren bin 15 eser jüri değerlendirmesine sunuldu. Katılım ve ilgi her yıl katlanarak artıyor. Bu yıl Covid-19 salgını ve bölgemizde yaşanan deprem felaketine rağmen oldukça yüksek katılım sayısına ulaştık. Yarışmamıza ülkece yaşadığımız bu zorlu dönemde gösterilen yoğun ilgi ve katılım bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Toplam 35 bin TL ödül, sahiplerini buldu

Toprak ve Çocuk temasıyla ve ‘Doğayı Koruma Fotoğraf’, ‘Tarımsal Üretim Fotoğraf’, ‘Sağlıklı Beslenme Fotoğraf’ olmak üzere toplam üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL ve mansiyon ödülü ise bin TL olarak belirlendi. Yarışmaya katılan eserler; İTB Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, Meclis Üyesi Sonnur Kırmızıoğlu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Birinci, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İmançer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çimen ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Turan Gültekin’den oluşan jüri heyeti tarafından iki etap halinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Elemeler sonucunda toplam 45 eser sergileme alırken, aralarından 14’ü derece almaya hak hazandı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışma kategorilerinde derece alanlar şöyle oluştu:

Doğayı Koruma Fotoğraf Kategorisi

Meriç Aktar / @mericaktar

Murat Adıyaman / @murat_semsur

Ali Acar / @a.l.i.acar

Elif Kürleyen / @elifkurleyen (Mansiyon)

Gülin Yiğiter / @gulinx (Mansiyon)

Sağlıklı Beslenme Fotoğraf Kategorisi:

Meral Yazıcıoğlu Yeşilçiçek / @meral_ysl

Niyazi Gürgen / @niyazi_gurgen

Rıdvan Süslü / @ronisslu

Ebubekir Bürçün / @ebubekirburcun (Mansiyon)

Yeliz Sevin / @yelizimsevinim (Mansiyon)

Tarımsal Üretim Fotoğraf Kategorisi:

Ufuk Turpcan / @ufukturpcan

Erdal Türkoğlu / @erdalturkoglu_

İlhan Uzunismail / @ilhanuzunismail

Aygül Öztürk / @aygul_ozturk_ (Mansiyon)

Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışma kategorilerinde derece alanlar haricinde sergileme ödülü alanlar listesi ise şöyle oluştu:

Doğayı Koruma Fotoğraf Kategorisi:

Ufuk Seferoğlu / @ufukseferoglu

Veysel Kaya / @veyselkaya83

Arzu İbranoğlu / @ibranarzu

Mustafa Kılıç / @mustykilic

Gamze Bozkaya / @gamzebozkayaphotography

Dilek Aşkın / @dilekaskin

Berna Nalçacı / @bernaylaa

İbrahim Şimşek / @ibrahimsimsek02

Elif Yavuz / @elif.yavuz.94

Mahmut Fırat / @mahmut_frat

Sağlıklı Beslenme Fotoğraf Kategorisi:

Alaattin Şenol / @alaattinsenol

Niyazi Gürgen / @niyazi_gurgen

Meral Yazıcıoğlu Yeşilçiçek / @meral_ysl

Hasan Hüseyin Birlik / @hhbirlik

Uğur Yeşilçiçek / @uyesilcicek2

Berna Nalçacı / @bernaayla

Münevver Ulusoy / @munevver_ulusoy

İlyas Malçok / @ilyas_malcok

Gökalp Bilici / @gokalp_bilici

Uğur Yeşilçiçek / @uyesilcicek2

Tarımsal Üretim Fotoğraf Kategorisi: