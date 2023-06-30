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İzmir polisi düzensiz göçmenleri kıskaca aldı: 109 kişi yakalandı

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#İzmir#Polis#Geri Gönderme Merkezi
İzmir polisi düzensiz göçmenleri kıskaca aldı: 109 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 02:48

İzmir polisi, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerince, Konak ilçesi Basmane semtinde, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 109 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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İzmir polisi, kent genelinde yaptığı çeşitli operasyonlar ile düzensiz göçmenleri adeta kıskaca aldı. Geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Basmane semtinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, yine aynı bölgede düzensiz göçmenlere yönelik bir operasyon daha yaptı. İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan, izinsiz çalışan veya yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 109 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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#İzmir#Polis#Geri Gönderme Merkezi

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