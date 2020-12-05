MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir meydanları boş kaldı
GeriGündem İzmir meydanları boş kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

İzmir meydanları boş kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir meydanları boş kaldı
Abone Olgoogle-news

İZMİR’de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İzmir meydanları boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda dün saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. İzmir’de kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek caddelerinden olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gündoğdu Meydanı ve Konak Meydanı boş kaldı. Öte yandan, polis ekipleri kontrol noktaları oluşturarak, tedbirlere uyulması için denetim yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle