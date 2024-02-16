İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da şüpheli işlemleri tespit edilen 20 kişi belirlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir merkez, Menemen ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi, firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.