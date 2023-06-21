İzmir merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonunda 28 gözaltı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmaları kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubu belirlendi. Yetkili cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde, 31 ilde 'Kukla' adı verilen operasyon yapıldı.

Bu kapsamda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir, Karşıyaka ve Kınık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde dün saat 06.00'da İzmir merkezli Muğla, Amasya ve Manisa'da operasyon düzenledi. Liderliğini M.C.'nin yaptığı organize suç örgütü ve mensuplarıyla bu kişilere yasa dışı silah temin eden 2 ayrı suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 33 ev, 4 iş yeri, 3 araç ve 1 depoya eş zamanlı baskın yapıldı.

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93 ekip ve 231 personelin katıldığı operasyonda, 33 hedef şüpheliden 28'i yakalanıp, gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca mermisi, 78 kartuş, 45 kurusıkı mermisi, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.