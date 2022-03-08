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İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

#FETÖ#Operasyon#İzmir
İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütünlen soruşturma kapsamında, 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

 

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7'si Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Üsteğmen, 2'si Teğmen, 15'i Astsubay ve 7'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 24 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2290'ı muvazzaf, 682'si muvazzaf olmayan asker, 710'u darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 585'inin tutuklandığını, 531 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

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#FETÖ#Operasyon#İzmir

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