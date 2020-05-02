İzmir, kısıtlamanın 2'nci gününe de sessiz uyandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde, İzmir'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polisin uygulama noktaları oluşturarak denetim yaptığı kentte, Konak Meydanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasına rağmen boş kalan meydandaki tarihi Saat Kulesi güvercinleri ağırladı.

Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon boyu da sessiz bir gün geçirdi. Temizlik personelleri görevlerini sürdürürken, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgeleri kontrol ediliyor.