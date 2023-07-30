İzmir Kemalpaşa'da orman yangını

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Yangın, saat 12.00’de Kale Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
GÜZELBAHÇE'DE ORMAN YANGINI
Yangın, saat 12.30’da Yaka Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.