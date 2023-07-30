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İzmir Kemalpaşa'da orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Kemalpaşa#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 12:50

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yangın, saat 12.00’de Kale Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GÜZELBAHÇE'DE ORMAN YANGINI

Yangın, saat 12.30’da Yaka Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir Kemalpaşada orman yangını

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#İzmir#Kemalpaşa#Yangın

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