İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı: Gece saatlerinden itibaren başlayacak

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın bu akşam gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Yarın ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yağışın bu gece saatlerinde başlayacağı gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.