‘İzmir hayalimizde ısrarcıyız’

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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek yerel seçimi ve kent gündemine dair konuları değerlendirdi. Seçimlerin Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde gerçekleştiğini belirten Kasapoğlu, özetle şunları söyledi:

“Tüm dünyaya 85 milyon olarak bir olduğumuzu ifade etmeye devam edeceğiz. İzmir, ilimiz olması hasebiyle bizler için çok kıymetli. İzmir için güzel hedeflerimiz, hayallerimiz vardı. İzmir’i yerel yönetimlerde yeni bir noktaya taşımalı. Gerçek belediyecilikle tanıştırma noktasında hayallerimiz vardı. Halkımızın iradesi farklı yönde gerçekleşti. Ama hayallerimizde ısrarcıyız. Hayallerimizin, inançlarımızın peşinden yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar hep doğrunun, iyinin, üretimin, milletin menfaatinin yanında olduk.

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İZMİR DÜNYA ŞEHRİ

Bundan sonra da yine milletimizin menfaatinin yanında olacağız. AK Parti, her zaman refleksleri güçlü bir parti. Milletin iradesini esas alan, milletin mesajını doğru okuyan bir hareketiz. İnanıyorum ki aynı şekilde bu süreçleri değerlendirerek, mesajı okuyarak ve reflekslerimizi en güçlü şekilde ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra da yine el ele vererek İzmir’in daha iyi olması ve yaşam kalitesinin daha yukarılarda olması noktasında hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. İzmir dünya şehri, özel bir şehirdir. O yüzden İzmir’de bir genel yönetim mantığıyla çok ama çok çalışılması gerektiği kanaatindeyiz. Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine bu sorumluluğun ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu ve bu anlamda her zaman bu sorumluluğu hem takip edeceğimizi hem de destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum.”