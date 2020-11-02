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Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: İzmir depreminin ardından bir acı haber daha.. Oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan duygusal mesaj

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Son dakika haberleri: İzmir depreminin ardından bir acı haber daha.. Oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan duygusal mesaj
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Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, depremde çöken İzmir Bayraklı’daki apartmanın enkazının başında umutla beklediği yakın arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz’un ölüm haberi ile sarsıldı.

Göztepe Spor Kulübü’nde bir dönem stajyer olarak çalışan Ali Çağın Kaygusuz, Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’nın depremde çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri: İzmir depreminin ardından bir acı haber daha.. Oyuncu Rıza Kocaoğlundan duygusal mesaj



‘BİZİM BİTMEYECEK ŞİİRİMİZSİN ALİ’

Kendisi de Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da Doğanlar Apartmanı’nın enkazının önüne gidip arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz’dan gelecek iyi haberi bekledi. ‘Çukur’ adlı dizideki ‘Aliço’ karakterini canlandıran Kocaoğlu, Twitter hesabından da “Canım Ali dayan” mesajını paylaştı. Ancak Kocaoğlu, gelen acı haberle gözyaşı döktü. Ali Çağın’ın cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasının ardından da Kocaoğlu, arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını “Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali... Zaman ki sonsuzdur... Bitmemiş şiirler gibidir” notuyla paylaştı.

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