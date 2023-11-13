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İzmir Buca'da hafif ticari araca silahlı saldırı... Bir kişi hayatını kaybetti

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#İzmir#Polis#Buca
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 12:29

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Çağatay Arpaz yaşamını yitirdi, kardeşi ve arkadaşı ise yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 232 Sokak'ta meydana geldi. İçinde Çağatay Arpaz, kardeşi A.A. ve arkadaşı E.G.'nin bulunduğu 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre kendilerini takip eden motosikletteki kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi A.A. ile arkadaşı E.G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir Bucada hafif ticari araca silahlı saldırı... Bir kişi hayatını kaybetti

Çağatay Arpaz'ın kardeşi...

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#İzmir#Polis#Buca

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