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İzinsiz şehirler arası seyahat ettiği belirlenen 339 yabancı uyrukluya, 2 milyon 178 bin TL ceza

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#Gaziantep#Seyahat#Göçmen
İzinsiz şehirler arası seyahat ettiği belirlenen 339 yabancı uyrukluya, 2 milyon 178 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 09:44

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yapılan denetimde yol izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat eden 339 yabancı uyrukluya 2 milyon 178 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götüren A.E., M.E. ve Ö.E. isimli 3 şüpheliyi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin, göçmenleri taşıdıkları araçlara ise el koyuldu.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yapılan denetimde yol izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat eden yabancı uyruklu 339 kişi belirlendi. Bu kişilere de jandarma ekipleri tarafından toplamda 2 milyon 178 bin TL idari para cezası uygulandı. 

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#Gaziantep#Seyahat#Göçmen

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