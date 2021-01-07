İzinsiz kazıda buldukları heykeli satmak isterken yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökler Beldesi Kuzey Mahallesi'nde yaşayan B.C., S.C. ve M.K. adlı şüphelilerin Akkaya mevkisinde izinsiz yaptıkları kazıda buldukları heykeli satmak için müşteri aradığını belirledi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda M.K.'ye ait samanlıkta yapılan aramalarda üzerinde insan figürü olan heykel ele geçirildi. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel, Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Gözaltına alınan M.K.,B.C. ve S.C.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.