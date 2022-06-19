İzinsiz ağaç kesme cezası

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kesilen ağaçların tümü için izin alındığını belirterek cezayı yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Emirgan Korusu’nda 2021 yılında 15 türden 140 adet ağaç dikimi yapıldığı, 2022 yılında erguvan, sedir, ıhlamur, at kestanesi, meşe, sığla, demir ağacı ve manolya gibi 13 türden 175 adet ağaç dikimi planlandığı belirtilen açıklamada, Emirgan Korusu’ndaki kuru ağaç kaldırılması ve yerine yeni sağlıklı ağaç dikiminin 2002 yılından bu yana yapılan rutin bir ormancılık işlemi olduğuna dikkat çekildi.