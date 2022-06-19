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İzinsiz ağaç kesme cezası

#İbb#Ağaç Kesme #İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
İzinsiz ağaç kesme cezası

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Emirgan Korusu’nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. İzinsiz kesildiğitespit edilen 51 ağaç için ceza tutanağı düzenlenmiştir” açıklaması yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kesilen ağaçların tümü için izin alındığını belirterek cezayı yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Emirgan Korusu’nda 2021 yılında 15 türden 140 adet ağaç dikimi yapıldığı, 2022 yılında erguvan, sedir, ıhlamur, at kestanesi, meşe, sığla, demir ağacı ve manolya gibi 13 türden 175 adet ağaç dikimi planlandığı belirtilen açıklamada, Emirgan Korusu’ndaki kuru ağaç kaldırılması ve yerine yeni sağlıklı ağaç dikiminin 2002 yılından bu yana yapılan rutin bir ormancılık işlemi olduğuna dikkat çekildi.

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#İbb#Ağaç Kesme#İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

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