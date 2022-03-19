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‘İyilik yapmak da bir ihtiyaçtır’

#Emine Erdoğan#Kızılay#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
‘İyilik yapmak da bir ihtiyaçtır’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kızılay’ın ramazan ayında daha fazla ihtiyaç sahibine destek olabilmek için düzenlediği programa video mesajla katıldı.

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Emine Erdoğan, şu mesajları verdi: “Ne mutlu ki Kızılay’ın yardıma ve yardım etmeye ihtiyacı olan herkeste bir karşılığı var. Çünkü iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır. İyilik yapmak kalbimizi arındırır. Bize insan olmanın değerini hatırlatır. Dünyanın ortak huzurunu arttırır. Hali hazırda Ukrayna’da yaşanan insanlık dramı üzerimizden kara bir bulut olarak geçiyor. Tabi bir yandan da doğal felaketler karşımıza zorlu sınamalar olarak çıkıyor. Bazen sağlık sorunları ile bazen de hayatın iniş çıkışlarıyla imtihan ediliyoruz. İnsanın kendini bu en yalnız ve çaresiz hissettiği anlarda onu sarıp sarmalayan kimsesizliğinde akrabası olan Kızılay’ımız var.”

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#Emine Erdoğan#Kızılay#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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