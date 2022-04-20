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İyilik için gülümsedi

#Emine Erdoğan#Gülümse#Hadi Gülümse
İyilik için gülümsedi

Tuzla Belediyesi’nin başlattığı İyilik Şampiyonası için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da gülümseyerek poz verdi.

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4 bin gencin yarıştığı İyilik Şampiyonası’nda üniversite ve lise öğrencisi dörder kişiden oluşan toplam bin takım yer alıyor. Gençler, yarışmanın ilk etabında, “Hadi Gülümse” yazan kâğıdı ellerinde tutan kişilerin gülerken fotoğraflarını çekti. “Hadi Gülümse” yazılı kâğıtla poz verenler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yarışma kapsamında İstanbul’da toplam 306 bin “Hadi Gülümse” fotoğrafı çekildiğini açıkladı. Belediyenin “Hadi Gülümse” fotoğrafı çekme yarışmasında 10 bine yakın kişiyi gülümserken görüntüleyen 4 lise ve 4 üniversite birincisine Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.

306 BİN GÜLÜCÜK

Yarışma kapsamında, Erdoğan ailesiyle birlikte toplam 306 bin kişi “Hadi Gülümse” dedi. Yarışmanın bir sonraki bölümünde takımlar, hayırseverlerin desteğiyle “Gülümseten Kutu” ve “İyilik Kolisi” oluşturmak için yarışacak. En çok koliyi dolduran ödül alacak. Gençlerden üçüncü görev olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlatan boyama kitaplarını turistlere verip kendi ülkesindeki bir çocuğa ulaştırmaları istenecek.

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İyilik için gülümsedi

BÜYÜK ÖDÜL YURTDIŞI TATİLİ

Toplam 16 görev için yarışacak gençlerin ortak hedefi iyiliği büyütmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Yarışma süresince görevler dijital mecralarda ilan edilecek. Takımlar bilgisayar, telefon gibi ödüller ile teşvik edilip, yarışırken eğlenecek. Tüm kategorileri tamamlayıp en çok puanı alan gençler, Paris, Kudüs, Bosna, Balkanlar ve Endülüs gezileriyle ödüllendirilecek. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, iyilik hareketinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Türkiye geneline yayılacağını söyledi. Kazananlar Bakanlık tarafından da ödüllendirilecek.

İyilik için gülümsedi

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#Emine Erdoğan#Gülümse#Hadi Gülümse

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