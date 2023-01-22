‘İYİ Parti’yi Kürtler, Türkler, Zazalar kurdu’

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İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’ni Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongrede önceki dönem Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu tek listeyle aday oldu. Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, 6’lı Masa’nın üyeleri olan siyasi partilerin bazı il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, özetle şöyle dedi:

KUTLU İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ

“Milletimiz için bir hürriyet yürüyüşünü, devletimiz için bir itibar yürüyüşünü, ezcümle bir kutlu iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlattık. İYİ Parti’yi bu vatanın has evlatları, Kürtler, Türkler, Zazalar kurdu. İYİ Parti’yi şanlı bir tarihe sahip olmanın umuduyla, eşitliğe, hürriyete ulaşma hayaliyle milletimizin her kimliğinden cesur insanlar kurdu. Onlar kurdu, biz sadece tabelaları astık. İYİ Parti’nin bu destansı hikâyesinde Diyarbakırlı kardeşlerimin de çok büyük katkısı var. Her türlü iftiraya inat Diyarbakır bize kollarını açtı. 14 Mayıs günü hep birlikte yeter söz milletin diyebileceğimiz mukaddes bir gün olacak.” Akşener, daha sonra Şanlıurfa’ya gitti.