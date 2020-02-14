İYİ Partili vekilden ‘Ekipçilik’ istifası

TUBA Vural Çokal, önceki gün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınması, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesidir. Hal böyle iken, yol arkadaşlarımın, dava arkadaşlarımın birçoğu görevden alınırken, değersizleştirilirken, benim bu görevi sürdürmem siyasi rüşvet görüntüsü vermektedir.

Antalya il başkanlığı en çalışkan ilçelerden ikisine yönelik uzun süreli bir itibarsızlaştırma ve tezvirat kampanyası yürütürken şahsımızı da hedef almıştır. Antalya dışından zorlama bir siyasetin Antalya’ya dayatıldığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz.”

AKŞENER GÖREVLENDİRDİ

İYİ Parti’nin milletvekili sayısını 38’e düşüren istifanın arkasında “ekipçilik” olduğu öne sürüldü. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer’in Antalya İl Başkanlığı’na atanması rahatsızlık yarattı. Antalya’daki şikâyetlerin ardından Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu’yu İstanbul İl Başkanlığı’na atadığı gibi Temizer’i de Antalya’da görevlendirdi. Temizer’in göreve gelmesinin ardından il ve ilçelerde köklü değişiklikler yapması teşkilatlarda tepkiyle karşılandı. Temizer’in, belediye şirketlerinde görev alanların ilçe başkanı olmasını “etik bulmadığı için” yasaklaması dirençle karşılandı. Yaşananların ardından Antalya’nın iki büyük ilçesi Kepez ve Muratpaşa teşkilatlarının üye kaydı yapmakta direnmesi nedeniyle ilçe başkanları disipline sevk edildi. İddiaya göre Çokal da, Temizer tarafından görevden alınan ekibi yeniden getirmek istedi.

İYİ Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı da dün parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.