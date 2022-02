İYİ Partili Mehmet Sönmez cinayetinde karar: Baba ve oğlu tutuklandı

Haberin Devamı

Şaphane ilçesinde yaşayan İYİ Parti İlçe Başkanı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Sönmez, aynı ilçede yaşayan Erdal Kanat ile Simav ilçesinde buluştu. İddiaya göre, bir süre yürüyen ikili, bankta otururken arkalarından gelen Erdal Kanat'ın oğlu Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez’i boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Erdal Kanat ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sönmez, hayatını kaybetti. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan soruşturmada, cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen Mert Can Kanat, Uşak'taki amcasının evinde yakalandı. Baba Erdal Kanat ise Simav ilçesinde gözaltına alındı.

İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez ile annesi arasında gönül ilişkisi dedikoduları çıktığını belirterek "Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Mehmet Sönmez’in babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken yanlarına gidip bıçakladım" dedi.İfadeleri alınan Mert Can Kanat ile babası Erdal Kanat, Simav Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece Mert Can Kanat 'tasarlayarak kasten öldürme', babası Erdal Kanat ise 'cinayete iştirak' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.