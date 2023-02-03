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İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adliyeye sevk edildi

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#Ünal Çetin#İYİ Parti#Gökçeada Belediyesi
İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 09:39

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak tarihinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 31 Ocak tarihinde İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Belediye İmar Müdürü S.D. ile E.B., R.G., B.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Çetin ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adliyeye sevk edildi

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#Ünal Çetin#İYİ Parti#Gökçeada Belediyesi

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