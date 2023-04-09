İYİ Partili Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi

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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekilliği adaylığından çekildiğin duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması... Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk! Liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır. Feragatımın nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Saygılar."