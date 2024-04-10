İYİ Parti’den YSK’ya Ordu başvurusu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Hakan Şeref Olgun, Enver Yılmaz ve bazı parti yetkilileriyle dün YSK Başkanlığı’na gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener’le görüşerek dilekçelerini veren Akşener, basına açıklama yapmadan ayrıldı. Başvuru gerekçelerini ise Olgun ve Yılmaz açıkladı. İncelenen 1200 sandıkta 95 sandık kurulu başkanının parti üyesi olduğunu savunan Olgun, şunları söyledi:

KAYIP VE FAZLALIK VAR

“Sadece büyükşehir seçiminde 30 bin 660 geçersiz oy pusulası var. Geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve başka bir partiye basılı olduğu, boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda katlama izinin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Sabah sandıkları teslim edilen oy pusulaları ile zarf sayısı, kullanılmayan artan oy pusulaları ile zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırıldığında çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve oy pusulası olduğu tespit edilmiştir. Fazladan gelen oy pusulaları ve zarflar da bulunmaktadır.”

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TAMAMI ÇİFT MÜHÜRLÜ

İYİ Parti adayı Enver Yılmaz da “tam kanunsuzluk hali” gerekçesiyle seçimin iptalini istediklerini vurguladı. Yılmaz, “Düşünebiliyor musunuz, 15 bin seçmeni olan bir ilçede 5 bin geçersiz oy var. 98 bin geçersiz oy var, 32 bini Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin... Bu geçersiz oyların tamamı çift mühürlü. Tamamında Enver Yılmaz’ı görmüşler, çuvalları açıp Enver Yılmaz’ın yanına çift mühür vurmuşlar. Bin 200 sandık üzerinden 95 sandık başkanı... Henüz geride yaklaşık 3 bine yakın memur, başkan ve başkan yardımcısı arkadaşımız var. Yaklaşık 4 bin 500’e yakın sandık başkanlarının bu tedrisatla elenmesi lazım. Bir beyaz sütün içine damlamış mürekkep gibi oradaki oyların tamamı iptal edilmek durumunda. Özellikle 4 tane ilçemizde bize karşı komplonun kamu görevlileri üzerinden işlediğini anladığımızda takibimiz sonucunda işler bu noktaya geldi” dedi.

ÇUVALLARDA BAĞ YOK

Seçmeni biraz daha dağınık kırsal ilçelerde “operasyon yapıldığını” savunan Yılmaz, “Çuvalların tamamına yakını mühürsüz. Üç boğum dedikleri üç bağla bağlanması lazım, çoğunda bağ yok. Mühürler çöp kutularında, çuvallara rahat şekilde müdahale edilmiş. İftar saatiyle kamu gücünün de dağılmasıyla birlikte çuvalları sırtlarına almışlar. Bu kanunsuzluğu giderecek olan YSK’dır. Buradaki hâkimlerimize güvenimiz sonsuzdur, zira YSK üyelerimiz bugüne kadar verdikleri kararlarla adaleti yüksek seviyede kurmuşlardır. Hiçbir tereddüdümüz yok, seçimi kazandığımıza inanıyoruz” dedi.