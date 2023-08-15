İYİ Parti’den yeniden 26 Ağustos vurgusu

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Zorlu, dün basın toplantısı düzenlerken, 26 Ağustos’ta Genel Başkan Meral Akşener’in yapacağı konuşmaya ilişkin de şunları söyledi:

YOL HARİTASI

“Bu tarihin önemli bir başlangıç olacağını söylemiştim. Yakın geçmişimizde bu anlamlı günde bu kadar önemli hale gelen başka bir gün hatırlamıyorum. Siyasetin her penceresinde konuşulan konu haline geldi. Sayın Genel Başkanımız da 26 Mayıs tarihinden sonra ilk defa milletimizle bir araya gelecek. Orada partimizin olası yol haritasına ilişkin bazı mesajlar verecek.”