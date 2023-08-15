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İYİ Parti’den yeniden 26 Ağustos vurgusu

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#İYİ Parti#Bahçeli#Akşener
İYİ Parti’den yeniden 26 Ağustos vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 07:00

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “komşuluk” çağrısı konusunda, “Bir komşuluk kavramı kullanıldı. Bunun hemen ardından partinin bazı yetkililerinin, bizim varlık sebebimizle, duruşumuzla, kadrolarımızla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler ve hakaretler; burada bir tutarsızlık var-yok mu, bunu kamuoyunun takdirlerine sunmak isterim” dedi.

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Zorlu, dün basın toplantısı düzenlerken, 26 Ağustos’ta Genel Başkan Meral Akşener’in yapacağı konuşmaya ilişkin de şunları söyledi:

YOL HARİTASI

“Bu tarihin önemli bir başlangıç olacağını söylemiştim. Yakın geçmişimizde bu anlamlı günde bu kadar önemli hale gelen başka bir gün hatırlamıyorum. Siyasetin her penceresinde konuşulan konu haline geldi. Sayın Genel Başkanımız da 26 Mayıs tarihinden sonra ilk defa milletimizle bir araya gelecek. Orada partimizin olası yol haritasına ilişkin bazı mesajlar verecek.” 

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#İYİ Parti#Bahçeli#Akşener

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