İYİ Parti’den İmamoğlu’na: İttifak konusu nihayete erdi

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Zorlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı “İttifak kurulabilir” açıklamasının divan toplantısında gündeme gelip gelmediği sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir başka partinin kongresi ile ilgilenmiyoruz. Ancak bununla birlikte çok netiz. Kongreden çıkacak sonuçla bizim kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu’nun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak ve rekabette bu öncülüğü milletimize yapacaktır. Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur. Çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde olabildiğince hızlı bir biçimde yürütüyoruz. Adaylarımızı önümüzdeki günlerde peş peşe açıklamaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız perşembe günü Düzce’de belediye başkan adayımızı açıklayacak.”