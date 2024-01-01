İYİ Parti’den dev bayraklar

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Parti Genel Merkez binası Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin dev bayraklarının olduğu görsellerle kaplandı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Merkez binasının fotoğrafını “An itibarıyla İYİ Parti Genel Merkezimiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimize ve onun kazanımlarına var gücümüzle sahip çıkacağız” sözleriyle paylaştı.