İYİ Parti’de peş peşe ayrılıklar! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti

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İYİ Parti’de iki önemli isim bugün partiden istifa ettiklerini duyurdular. Parti kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımında, “İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize” ifadesini kullandı.

BİR İSTİFA DA BAHADIR ERDEM'DEN

Durmuş’un istifasının ardından ikinci istifa haberi ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem’den geldi. Partinin yerel seçim kararını eleştiren Bahadır Erdem, "Bu doğrultuda partimizin aldığı ve değiştirmemekte ısrar ettiği seçimlere “tüm illerde” ayrı aday ile girme kararı yani bir başka deyiş ile 2019 yerel seçimlerinde birçok ilde seçimin kazanılmasını sağlayan güç birliğini sonlandırmayı son derece yanlış bulduğumu bir kez daha belirtmek isterim." diyerek istifasını duyurdu.

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Erdem, “Bugüne kadar bana destek olan başta İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener olmak üzere, mevkidaşlarıma, GİK üyelerimize, İl Yönetimlerimize ve İYİ Parti’nin İYİ insanlarına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.