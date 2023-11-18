İYİ Parti’de istifa krizi büyüyor

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İYİ Parti’de önce Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sonra Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’yla başlayan istifa fırtınası, GİK üyesi Bahadır Erdem, 27’nci Dönem İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Ankara Milletvekili Adnan Beker ve Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan ile devam etti. Bu isimlerin yanı sıra yakın zamanda başka milletvekillerinin ve parti üyelerinin de İYİ Parti’den ayrılacağı konuşuluyor.

NASIL BAŞLADI: TEMAYÜL SAĞLIKLI OLSA...

1- İstifa krizinin perde arkası 14 Mayıs genel seçimlerine uzanıyor. Akşener, 27’nci dönemden listede yer alan 36 milletvekilinin 25’i ile yollarını ayırarak dikkatleri çekti. İsmail Tatlıoğlu, Durmuş Yılmaz gibi yürüyüşe devam edilmeyen İYİ Partililerde ve listede arka sıralarda yer verilen Cihan Paçacı ve Bahadır Erdem gibi partinin tecrübeli isimlerinde Genel Merkez’e karşı küskünlük süreci başladı. İlk çatlak ses ise Aytun Çıray’dan geldi. İYİ Parti milletvekili adaylığından feragat ettiğini belirten Çıray, partideki önseçim sürecine sert eleştirilerde bulunmuştu.

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MERAL AKŞENER NE DEDİ: PARAYLAALABİLEN OLDU MU...

2- Seçimde oy oranının beklentinin altında kalması partideki sesleri yükseltirken Akşener, bu dedikodulara en sert yanıtı 3’üncü Olağan Kurultay’da verdi. Akşener, “Beni parayla satın alabilen oldu mu? Biz bu yolculuğa çıkarken hanginizden para istedim. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK oluyor, yetmiyor genel başkan yardımcılığı isteniyor” dedi.

HANGİ KİLİT İSİMLER GİK’E GİREMEDİ

3- Akşener, kurultayda 75 üyeden oluşan GİK’te büyük değişikliğe gitti. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini düşündüğü Cihan Paçacı, Şenol Sunat, Ahmet Kamil Erozan, Rıdvan Uz ve Mehmet Salim Ensarioğlu gibi partinin kilit isimlerine yönetimde yer verilmedi. 13 Eylül’de düzenlenen GİK toplantısında ise İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını göstereceğine yönelik aldığı karar, partiyi üçe böldü.

PARTİDEN ÖZELEŞTİRİ: SEBEBİ BU ZAFİYETLER

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AKŞER, istifalarla ilgili konuşmama kararı alırken, Genel Merkez yönetimi bu süreci “arınma” olarak değerlendiriyor. İYİ Parti’de yaşanan istifa krizindeki en iyi tabloyu ise Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya paylaşımında çizdi. Yılmaz özetle, “6 Mart’ta hatalı bir karar alarak masaya dönmemizin sebebi de milletvekili listelerine yeterli hassasiyeti gösterememizde de sonraki dönemde yaşanan gereksiz tartışmaların sebebi de bu zafiyetlerdir. Romantik şımarıklıklarını ahlaki üstünlük zannedenler İYİ Parti içindeki çürük elmalardır” dedi.

AKŞENER’DEN BİR ADAY DAHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Kırıkkale ziyaretinde bu kentte partisinin belediye başkanı adayını adayının Yavuz Kuzucu olduğunu açıkladı. Müstakil bir şekilde seçime gireceklerini Kırıkkale'de tekrar tescil ettiklerini söyleyen Akşener, "Bu adımlar bizim hakkımızdır. Belli grupların böyle bir hakkımızın olmasını ilginç bir şekilde kabul etmediğini görüyoruz. İYİ Parti olarak böyle bir psikolojik bir harple karşı karşıyayız. Ama çok ilginç; tam tersine bizi kavileştiriyor” dedi.