İYİ Parti’de iki cephe! Kongre öncesi yüksek tansiyon

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İYİ Parti’de kongreye iki hafta kala, siyasi kulislerde de tansiyon yükseldi. Adaylar, teşkilatları dolaşarak 27 Nisan hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Diğer taraftan da bazı milletvekilleri ve parti kurmayları partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’i kongre kararından vazgeçirmek için ikna çabası içerisine girdi. Bir milletvekilinin Akşener’i kararından vazgeçirmek için diğer milletvekilleri üzerinde ikna çalışması yapmaya başladığı savunulurken, bir genel başkan yardımcısının da il başkanları üzerinde girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

‘GİTME KAL AKŞENER’

Öte yandan bazı milletvekilleri de Akşener’in partinin başında kalmasına yönelik art arda açıklamalar yapmaya başladı. Muğla Milletvekili ve Kurucular Kurulu üyesi Metin Ergun X hesabında açılan “Gitme Meral Akşener” hashtag’ini paylaşırken, Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel de bu paylaşımı “retweet”leyerek destek verdi. Ergun, “Pusucular kazanmamalı. Varsan varım, yoksan yokum Genel Başkanım” derken, Yüksel de “Her daim seninleyiz” mesajını aktardı.

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BU EMEK UNUTULMAMALI

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin de sosyal medya hesabından Meral Akşener’in MHP’den ayrılarak partiyi zorlu kuruluş sürecinde polis barikatlarına tutunmuş fotoğrafını paylaştı ve “Bu tablo unutulmamalı.Bu emek unutulmamalı” çağrısı yaptı.

ERDOĞAN AÇIKLAMASI

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Akşener ile yaptığı telefon görüşmesinde “Partide kal” çağrısı yaptığı iddiaları üzerine bir açıklama yapılarak özetle “Gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur. Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür” denildi.

ADAYLARDAN SERT TEPKİ

YENİ BİR OYUN SAHNEDE

Koray Aydın: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının Genel Başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro sahneye konulmak istenmektedir.”

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ARTIK OK YAYDAN ÇIKTI

Mehmet Tolga Akalın: “Artık ok yaydan çıkmış, adaylıklar ilan edilmiş, taraflar ve taraftarlar kendini göstermiştir. Bu saatten sonra yapılacak bir erteleme demokratik geleneklere uymayacağı gibi, toplum gözünde partimizin saygınlığını da yok edecektir. Böyle bir süreç ve karara imza atanlar tarih, millet ve partimiz nezdinde de affedilmeyecektir.”

BU TUZAĞA DÜŞMEYİZ

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu: “AK Parti Genel Başkanı da MHP Genel Başkanı da Genel Başkanımıza ‘Kal’ çağrısı yapmanın İYİ Parti’de yol açacağı alerjiyi hesap edebilecek siyasi tecrübeye sahipler. Bu tuzağa düşecek kadar akılsız olduğumuzun düşünülmesi İYİ Partililere hakarettir.”