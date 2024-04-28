İYİ Parti'de GİK ve MDK üyeleri belirlendi

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İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda GİK ile MDK üyelerinin seçimi tamamlandı. GİK listesinde; Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Selcan Taşcı Hamşioğlu, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmran Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alparslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu ve Ali Coşkun ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz yer aldı.

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Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Taner Demirer, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Cem Özdemir ise listede yer almadı.

MDK LİSTESİ

Yeni MDK'da; Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan ve Abdullah Şalcı isimleri yer aldı.