İYİ Parti’de dört saatin perde arkası

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, önce CHP’den gelen teklifi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle paylaştı. Daha sonra milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin, il ve ilçe başkanlarının, gençlik kolları yönetiminin görüşlerini aktardı. “Bütün görüşler bu ama kararı siz vereceksiniz” diyerek sözü GİK üyelerine bıraktı. Oylama kapalı yapıldı. Akşener, oylama sırasında da etkide bulunmamak için toplantı salonundan ayrılırken “GİK’ten ne karar çıkarsa uyacağım” dedi.

‘HÜR VE MÜSTAKİL’

35’e 14 oyla işbirliği teklifi reddedildi. Oktay Vural, Şükrü Kuleyin, Rıdvan Uz, Naci Cinisli, Burak Akburak, Tolga Akalın, Metin Ergün, Buğra Kavuncu gibi isimlerin hür ve müstakil stratejisinin arkasında durulması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. GİK’te işbirliğini savunanların da sadece İstanbul ve Ankara üzerinde bir beraberlikten yana olduğu kaydedildi. Toplantı sürerken Sözcü TV’ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Günaydın’ın “İYİ Parti bizimle belli seçim çevrelerinde işbirliği yapmak isterse bunu oturup düşünürüz” sözleri ise tepki çekti.

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DİKBAYIR İHRAÇ EDİLDİ

- İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu’nda, parti tüzüğünün 4 ayrı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kesin ihraç ve tedbir talebi istemi görüşüldü. Kurul, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi.

‘AK PARTİ’NİN ADAYI GELEBİLİR’

- İYİ Parti GİK üyesi Naci Cinisli toplantıya ilişkin Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

“(Önceki seçime göre, işbirliği yapılsın diyenler artmış görünüyor) Tabii daha öncesine göre işbirliği yapmak isteyenler arttı.

(Bu karar, AK Parti’nin adaylarının kazanmasına yol açmaz mı?) Gelebilir mi? Geleceğini tahmin de ediyoruz. İYİ Parti açısından ciddi bir risk. Ama ülkenin önünü açmak için de çok çok önemli faydalı bir karar.

(Peki İYİ Parti’nin hedefi nedir?) Öncelikli hedefimiz belediyelerde oyumuzu yükseltmek. 2028’de genel seçimlerde iktidar olmak. CHP’nin gölgesinde, CHP’nin kazandıranı olarak hiçbir yere varamayız.”