İYİ Parti’de Akşener hareketliliği

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İYİ Parti’de eski Genel Başkan Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelmesinin ardından başlayan tartışmalar dinmiyor. Akşener’in Beştepe’deki 40 dakikalık görüşmenin üzerinden beş gün geçmesine rağmen bir açıklama yapmaması partide kulislerin dozunu arttırdı. Görüşmeye dair ilk açıklama Akşener’in yakın kurmaylarından eski Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’tan gelmişti. Akburak’ın “Akşener, devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir” sözleri partide rahatsızlık yarattı.

AKBURAK KRİZİ

Genel Başkan Dervişoğlu, katıldığı televizyon programında isim vermeden Akburak’ı kastederek, “Bu görüşmeden sonra Sayın Genel Başkan’ın kendisine yakın olduğunu bildiğimiz kişiler tarafından TV programlarına katılınıp, bazı açıklamalar yapılmış olmasını herkes kadar yadırgıyorum. Rahatsız edici buldum; çünkü söz söylemeye mezun olmayan kişilerin ancak memur tayin edilerek yapacağı açıklamalardır bunlar. Dolayısıyla ben onları görmezden gelemem, onlara karşı da kayıtsız kalamam. Sanki partinin içerisinde bir problem varmış izlenimi yaratılmasına da müsaade edemem” tepkisini gösterdi. Bazı kaynaklara göre Dervişoğlu, partiden ihraca kadar uzanan bir disiplin soruşturması yerine Akburak’a güçlü bir uyarıda bulunarak soruna çözüm üretecek.

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OFİSİN ADRESİ NETLEŞTİ

Öte yandan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’da tuttuğu ofisin adresi de netleşti. Bilkent’teki evini açık tutan Akşener bundan sonraki çalışmalarını Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci kattaki ofiste sürdürecek.

AK PARTİ’YE TRANSFER İDDİASI

- Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buluşmasının ardından İYİ Parti’nin TBMM Grubu’nda da önümüzdeki hafta hareketli saatler yaşanması bekleniyor. Bazı milletvekillerinin partiden ayrılarak AK Parti grubuna dahil olacağı iddia ediliyor. Bu ayrılık ve geçişlerin iki liderin görüşmesi ile bağlantılı olabileceği kulislerde güçlü bir şekilde dile getiriliyor. Akşener’e yakın milletvekillerinin AK Parti’ye katılması durumunun ise görüşmeye dair bir plan çerçevesi dahilinde gerçekleşeceği vurgulanıyor.