İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı

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İYİ Parti'de istifa ve görevden alma haberleri birbirini izliyor. Partide sular durulmuyor ve son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Meral Akşener tarafından görevden alındı.

ECE GÜNER İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ece Güner, partinin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da iş birliği tekliflerini reddetmesi nedeniyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın eşi İYİ Partili Ece Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Güner, İYİ Parti'nin 4 Aralık'taki GİK toplantısından çıkan yerel seçimlere 'Hür ve müstakil girme' kararını doğru bulmadığını belirterek, "Bildiğiniz gibi en azından İstanbul ve Ankara'da iş birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir. Yıllardır tek adam sistemine karşı mücadele ediyorum. Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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İYİ PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Başkanlık Divanında bazı değişikler yapıldığını duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok'un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner'in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekaleten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaleten yürütecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz" dedi.