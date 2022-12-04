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İYİ Parti Rize İl Kongresi'nde kavga

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#Rize#İYİ Parti#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 21:00

Rize'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Salon dışına taşan kavga polisin müdahalesiyle sona erdi.

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İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gönül Er’in başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan diğer başkan adayı İsmail Keskin partililere seslendi. Bu sırada iki adayın tarafları arasında sözlü tartışma başladı.

İYİ Parti Rize İl Kongresinde kavga

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı.

Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sakin olmaları çağrısında bulundu. Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi. 

İYİ Parti Rize İl Kongresinde kavga

İYİ Parti Rize İl Kongresinde kavga

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#Rize#İYİ Parti#Kavga

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